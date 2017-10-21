Teknolojide günün özeti - 21 Ekim 2017

İşte teknolojide öne çıkan günün gelişmeleri;

9 saatlik yolculuğu 3 saate indiren uçak

Üretilen ilk süpersonik uçağı olan AS2’nin test uçuşu gerçekleştirildi. İnsansız prototip model olan AS2, standart uçaklarda 9 saat süren Londra- New York yolculuğunu 3 saate indirdi.

Apple’in sürücüsüz otomobili görücüye çıktı

Teknoloji devi Apple tarafından üretilen sürücüsüz otomobilin prototipi Silikon Vadisi'nde görüntülendi.

Apple’in beğenilen özelliği çalıntı çıktı

Teknoloji devi Apple'ın iPhone X modelinde en beğenilen özelliklerden olan Animoji'nin, Emonster isimli bir şirketten çalıntı olduğu iddia edildi.

Şantaj yapan sosyal medya çetesi çökertildi

Türkiye’de bir çok ünlünün hesabını ele geçirerek şantaj yapan Ducky Layne çetesi, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından çökertildi.