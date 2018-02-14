Teknoloji transfer ofisinin projesine 20 milyon TL destek

Proje kapsamında 3 yıl içinde yapılacak çalışmalarla 450 firmanın ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılması hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, “GAP4MSME projesi İstanbul Şehir Üniversitesi yürütücülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası ortaklığında yürütülecek. Proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Bursa’da inovasyon kapasite analizi ile farklı seviyelerde belirlenen yararlanıcılara kurulacak 3 makerlab ile birlikte farklı eğitim ve hizmetler verilecek rekabet arttma aksiyon planları oluşturulup,teknoloji ticarileştirme ve inovatif kapasite artınmı hizmetleri sunulacak” dedi.