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Teknoloji transfer ofisinin projesine 20 milyon TL destek

İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla gerçekleştirilen “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında, GAP4M SME projesiyle 20 milyon TL’lik destek almaya hak kazandı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 10:41
Teknoloji transfer ofisinin projesine 20 milyon TL destek

Proje kapsamında 3 yıl içinde yapılacak çalışmalarla 450 firmanın ulusal ve uluslararası rekabet edebilirliğinin arttırılması hedefleniyor. Proje hakkında bilgi veren İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Direktörü Önder Yılmaz, “GAP4MSME projesi İstanbul Şehir Üniversitesi yürütücülüğünde, Dokuz Eylül Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İstanbul Sanayi Odası ortaklığında yürütülecek. Proje kapsamında İstanbul, İzmir ve Bursa’da inovasyon kapasite analizi ile farklı seviyelerde belirlenen yararlanıcılara kurulacak 3 makerlab ile birlikte farklı eğitim ve hizmetler verilecek rekabet arttma aksiyon planları oluşturulup,teknoloji ticarileştirme ve inovatif kapasite artınmı hizmetleri sunulacak” dedi. 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 10:41
  1. İstanbul
  2. İstanbul Şehir Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi
  3. Bilim
  4. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  5. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
  6. Dokuz Eylül Üniversitesi
  7. Uludağ Üniversitesi
  8. Sabancı Üniversitesi
  9. İstanbul Sanayi Odası

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