Teknoloji market açılışında indirim izdihamı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir teknolojik ürünler firmasının indirim kampanyasıyla açtığı yeni mağazasında izdiham yaşandı. Mağaza önünde kampanyadan faydalanmak için uzun kuyruk oluşturanlar, kapılar açılınca indirimli ürünleri olabilmek için birbiriyle yarıştı.

Bir teknoloji markasının Antalya merkezde dördüncü mağazası Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesinde üzerinde indirim kampanyasıyla açıldı. Mağaza önünde saatler önce uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte yüzlerce Antalyalı indirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarışınca mazağa içi ve dışında izdiham yaşandı. Açılışa özel indirimli televizyonlar, cep telefonları, bilgisayar, kameralar, küçük ev aletlerinin kutuları havalarda uçuştu. İzdihamın yaşanması nedeniyle çağrılan polis bile mağazaya girmekte güçlük çekti. Mağazaya zorla girebilen polis güvenlik görevlilerinde yardımıyla vatandaşları içeriye sırayla almaya çalıştı. İzdiham nedeniyle bazı vatandaşlar ise fenalaştı. Vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Alışveriş için mağazaya Sabah erken saatlerde geldiklerini belirten bazı vatandaşlar, izdihama rağmen istediği ürünleri aldıklarını söyledi.