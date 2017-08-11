Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teknoloji market açılışında indirim izdihamı

Antalya’da teknolojik ürünler firmasının indirim kampanyasıyla açtığı yeni mağazasında izdiham yaşandı. Mağazanın açılmasının ardından indirimli televizyonlar, cep telefonları, bilgisayar, kameralar, küçük ev aletlerinin kutuları havalarda uçuştu.

11 Ağustos 2017 Cuma 13:02
Teknoloji market açılışında indirim izdihamı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde bir teknolojik ürünler firmasının indirim kampanyasıyla açtığı yeni mağazasında izdiham yaşandı. Mağaza önünde kampanyadan faydalanmak için uzun kuyruk oluşturanlar, kapılar açılınca indirimli ürünleri olabilmek için birbiriyle yarıştı.

Bir teknoloji markasının Antalya merkezde dördüncü mağazası Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi Mevlana Caddesinde üzerinde indirim kampanyasıyla açıldı. Mağaza önünde saatler önce uzun kuyruklar oluştu. Kapıların açılmasıyla birlikte yüzlerce Antalyalı indirimli ürünlerden alabilmek için birbiriyle yarışınca mazağa içi ve dışında izdiham yaşandı. Açılışa özel indirimli televizyonlar, cep telefonları, bilgisayar, kameralar, küçük ev aletlerinin kutuları havalarda uçuştu. İzdihamın yaşanması nedeniyle çağrılan polis bile mağazaya girmekte güçlük çekti. Mağazaya zorla girebilen polis güvenlik görevlilerinde yardımıyla vatandaşları içeriye sırayla almaya çalıştı. İzdiham nedeniyle bazı vatandaşlar ise fenalaştı. Vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti.

Alışveriş için mağazaya Sabah erken saatlerde geldiklerini belirten bazı vatandaşlar, izdihama rağmen istediği ürünleri aldıklarını söyledi.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 13:02
  1. Antalya
  2. Teknoloji
  3. Market
  4. Açılış
  5. İzdiham
  6. Sabah
  7. sağlık
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ‘Kulağı sağır şef’in vicdanı sağır şafzadesi’
    1. ‘Kulağı sağır şef’in vicdanı sağır..
    2. Veli Küçük: FETÖ bizim kadrolu..
    3. Kutluhan Dünya Şampiyonasında iddialı
    4. Smart Future Expo’ya sayılı günler kaldı
    5. Ceylanpınar’da ücretsiz ambulans hizmeti
    6. Yakalanınca basın mensuplarına "Sizi..
    7. Fenerbahçe 2 transferi resmen açıkladı!
    8. Erdoğan'dan çok kritik 'dünya savaşı'..
    9. Türkiye elini çabuk tutsun! Dengeler..
    10. Çobanlıktan üniversiteye uzanan yaşam..
    11. Milli Bisikletçi Ahmet Örtem..
    12. Şehit polis Nedip Cengiz Eker’in..
    13. Bayraklı’dan Polonya kütüphanelerine..
    14. Eski nesil ‘Zeytinyağsız yemem’ diyor
    15. Irak-Türkiye geçişlerinde dünya..
    16. Menderes’i mutlu edecek rakamlar
    17. Sonunda bu da oldu; kadın eşini rehin..
    18. Ergene Derin Deniz Deşarj çalışma..
    19. Salonu karıştıran cevap: Ha ha ha..
    20. Gökçek'ten jet cevap: Lezzetli değil..
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bakan Albayrak, o bürokratları görevden aldı! 6 yıl sürer denen iş 6 ayda bitti
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Bodrum'da Öğretmenevi müdürü açığa alındı! İddialar oldukça vahim!
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Çevik kuvvete flaş talimat! Hacı, abi, başkan, kral...
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!
    Kemalist yazar Almanya, Rusya ve Hollanda'yı savundu!