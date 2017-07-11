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Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyet protokolü imzalandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bünyesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolü törenle imzalandı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:55
Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyet protokolü imzalandı

Antalya Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde kurulması planlanan Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kurucu Heyet Protokolü Vali Münir Karaloğlu, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek, ATSO Başkan Yardımcısı Mustafa İssi ve OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar’ın katılımıyla imzalandı.

Vali Münir Karaloğlu, Türkiye’de özellikle son 15 yıldır Ar-Ge ve inovasyon konusunda ciddi bir gayret bulunduğunu, Ar-Ge ve inovasyona gayrisafi milli hasıladan ayrılan payın her geçen yıl arttığını söyledi.

Ar-Ge projelerinin ticarileşmesinin başka bir problem olduğunu belirten Karaloğlu, üniversitelerdeki bilimsel değerlerin ticarileşmesi için teknoloji geliştirme bölgelerine gerek olduğunu kaydetti.

Vali Karaloğlu, "Bugün imza atacağımız protokol bu sorunun çözümüne dönüktür. Üniversitelerdeki bilim insanlarının çalışmaları sanayide ürüne dönüşmüyorsa sonra raflarda satılmıyorsa bir anlamı yok" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal ise Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile nitelikli insan gücünün bölgeye çekileceğini ifade etti.

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Yüksek de üniversite-sanayi işbirliğinin önemine dikkati çekti.

Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar da yaklaşık 55 bin metrekarelik alanda yapılması planlanan merkezde bilimle uğraşan büroların, bunları destekleyen bir kuluçka merkezi ve tasarım atölyelerinin bulunacağını dikkat çekti.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:55
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