Teknoloji bağımlılığı ile mücadelede yeni planlama

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, yeni yol haritasıyla internet, oyun, hatta sanal kumar da dahil olmak üzere teknoloji bağımlılığı ile mücadele edileceğini duyurdu.

Recep Akdağ, “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” adıyla yeni mekanizma kurulacağını duyurdu. Bu mekanizmayla uyuşturucu ve alkolle mücadeleye devam edileceğini ve buna teknoloji bağımlılığıyla mücadelenin de ekleneceğini belirtti.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA KARŞI MÜCADELE BAŞLATILIYOR

Yeni yol haritasıyla internet, oyun ve sanal kumar başta olmak üzere teknoloji bağımlılığına karşı mücadele başlatılacak. Recep Akdağ yol haritasını oluşturmak için uzman bir ekiple bir-iki aylık bir çalışma yürütüleceğini söyledi. Yol haritasında her bakanlığa, kuruma ve sivil toplum kuruluşlarına bir takım görevler düşecek.

Teknoloji bağımlılığının tıpkı madde bağımlılığı gibi kişilerin sosyal ve gündelik hayatını, hatta başarısını olumsuz şekilde etkiliyor. 2012 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “İnternet Bağımlılığı Polikliniği” hizmete başlamıştı.