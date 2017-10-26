Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teknoloji bağımlılığı ile mücadelede yeni planlama

Teknoloji bağımlılığı ile mücadele için yeni bir planlama oluşturulacak.

26 Ekim 2017 Perşembe 14:27
Teknoloji bağımlılığı ile mücadelede yeni planlama

Başbakan yardımcısı Recep Akdağ, yeni yol haritasıyla internet, oyun, hatta sanal kumar da dahil olmak üzere teknoloji bağımlılığı ile mücadele edileceğini duyurdu.

Recep Akdağ, “Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu” adıyla yeni mekanizma kurulacağını duyurdu. Bu mekanizmayla uyuşturucu ve alkolle mücadeleye devam edileceğini ve buna teknoloji bağımlılığıyla mücadelenin de ekleneceğini belirtti.

TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞINA KARŞI MÜCADELE BAŞLATILIYOR

Yeni yol haritasıyla internet, oyun ve sanal kumar başta olmak üzere teknoloji bağımlılığına karşı mücadele başlatılacak. Recep Akdağ yol haritasını oluşturmak için uzman bir ekiple bir-iki aylık bir çalışma yürütüleceğini söyledi. Yol haritasında her bakanlığa, kuruma ve sivil toplum kuruluşlarına bir takım görevler düşecek.

Teknoloji bağımlılığının tıpkı madde bağımlılığı gibi kişilerin sosyal ve gündelik hayatını, hatta başarısını olumsuz şekilde etkiliyor. 2012 yılında Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde “İnternet Bağımlılığı Polikliniği” hizmete başlamıştı.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 14:27
  1. Recep Akdağ
  2. Teknoloji bağımlılığı ile mücadele

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsat kaymakamı açığa alındı
    1. Samsat kaymakamı açığa alındı
    2. Termosifondan çıkanlar şaşkına çevirdi
    3. Yayla evlerinde gıda maddesi..
    4. Peşmerge oraya girdi, Irak güçleri ile..
    5. AK Parti'de istifa
    6. Elazığ Ağın İlçe Kaymakamı FETÖ'den..
    7. Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener yorumu
    8. Tam 43 pas yapıp gol attılar
    9. Define kazısı yaparken kayanın altında..
    10. Rahmini dışarı çıkarıp bebeği ameliyat..
    11. Sarımsak yiyince vücudumuzda bakın..
    12. Metin Topuz'un o görüntüleri ortaya..
    13. Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    14. Somali Başbakanı: Kardeşlerimiz..
    15. 'Bize neden sıra gelmiyor' dedi,..
    16. Yandex navigasyondan ilginç öneriler
    17. Yaralı tavuğunu hastaneye götüren koca..
    18. Dortmundlu futbolcudan fantastik gol
    19. ABD: Esed'siz bir Suriye istiyoruz
    20. Son model Ford'un kaza testinden geçişi
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Tahliye sonrası ilk tweetler… ‘Sattınız beni…’
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sözde 'Kürdistan' bayraklarıyla sokaklara çıktılar
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Sultan Abdülhamid'in torunundan flaş açıklama
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Eğitim bakanı açıkladı: Ders saati süreleri mi kısalıyor?
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz
    Atilla Taş: Hükümeti seviyoruz

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.10.2017
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Erdoğan devreye girdi, serbest bırakıldılar
    Kilo vermek için 5 altın kural
    Kilo vermek için 5 altın kural