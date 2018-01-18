'TEKNO Şenlik'ten eğitim tadında tanıtım programı

“TEKNO ŞENLİK" Tanıtım Programına Maltepe Kaymakamı Meftun DALLI, Ataşehir Kaymakamı Zafer KARAMEHMETOĞLU, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik KAPTAN, Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul BİLİCAN Siyasi Partilerin İlçe Başkan ve Temsilcileri, STK Başkanları,Ataşehir ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine bağlı okulların Müdür ve Öğretmenleri ve geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler katıldı.

Program Şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Ardından projenindemedya sponsoru olan TEKNOVIA’nın konferanslardan derleyip kurgulayıp montajladığı video sunumu izleyenlere zaman zaman duygulu, zaman zamanda coşkulu anlar yaşattı.

Bilişim Uzmanı Tv Program Yapımcısı Muhammet BİNİCİ ve Sosyal Medya Uzmanı Deniz UNAY’ınTekno Şenlik Projesi ile alakalı sunumlarından sonra protokol konuşmalarına geçildi.

Ataşehir Kaymakamı Zafer KARAMEHMETOĞLU; Projeye emek verenleri tebrik ettikten sonra Siber Suçlarla Mücadele Platformu ve her iki İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimiz çok önemli konuları işlemişler biz de bu sayede hep birlikte teknolojinin nasıl kullanılması gerektiğini bu tanıtım programı ile öğrenmeye çalıştık. Bu memleketi, İslam Âlemini,insanımızı Müslümanları bağımlı hale getirerek, tabiri caiz ise yıpratıp, tahrip edip, yok etmek için içeriden ve dışarıdan oyunlar kurup maddi manevi çalışıyorlar. İşte bu sanal âlemde böyle çalışıyorlar, dışarıda sokaklarda da uyuşturucu ve türevlerini yaygın hale getirerek fiziksel olarak da gençlerimizi zehirlemeye çalışıyorlar. Hakikaten göründüğü kadar işimiz kolay değil çok çalışmamız gerekiyor, dedi.

Tanıtım programının ev sahipliğini de yapan Maltepe İlçe Kaymakamı Meftun DALLI: Her türlü problemde olduğu gibi Teknoloji bağımlılığı ve sanal dünyanın üzerimizdeki olumsuz etkileri ile alakalı problemlerde çözüme giden önemli ve birinci adım gerçekten böyle bir sorunumuz olduğunu yüreğimizde ve beynimizde samimiyetle hissetmek, her konuda bu böyle. Bu konuda ise anneler ve babalar olarak özellikle öğretmenler olarak meseleleri kabul edip yola çıkarsak bu problemlerin üstesinden gelme ve başarma şansımız kesinlikle artıyor. Bu anlamda bu proje samimiyetle ortaya çıkarılmış bir proje emek verenler güzel işler yapmışlar.Samimiyetle herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum, dedi.

Salonu hınca-hınç dolduran misafirlere “Tekno Şenlik” tanıtım programının sunumuAtaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Bürodan Gülcan İzci’nin akıcı sunumu ile gerçekleşti.

TEKNOŞENLİK Projesi kapsamında Ataşehir ve Maltepe'de başlayan bu proje ileAtaşehir ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine Bağlı İlk-Orta ve Liselerde "Tehlikenin farkında mısınız?" uyarısı yapılarakSosyal Medya'nın Kullanıcılar (İnsanlar) üzerindeki etkileri", Mobil Yaşamın hayatımızı nasıl etkilediği, "Oyunlardaki Gizli Şifreler" ve “Teknolojinin Çocuklarımız Üzerindeki Olumsuz Etkileri” konularının işlendiği konferanslarla öğrenciler ve öğretmenler biliçlendirildi.Özellikle son dönemde gelişen teknoloji ile birlikte, teknoloji kullanımın 2 yaş'a kadar inmesinin ardından teknoloji bağımlılığı ve olumsuz etkileri günümüzün en ciddi tehlikesi haline gelmeye başladı. Ayrıca teknolojinin geliştirilmesi ile birlikte geliştirilen oyunlar, yazılımlar ise adeta gizli tehdit ve tehlike içeriyor.



Siber Suçla Mücadele Platformu kurucusu Bilişim Uzmanı Muhammet Binici'ninAtaşehir ve Maltepe İlçe Müdürlükleri ile başlatmış olduğu bu proje kapsamında "Sosyal Medya'nın Kullanıcılar (İnsanlar) üzerindeki etkileri", "Mobil Yaşam", "Oyunlardaki Gizli Şifreler" konularının işlendiği konferanslarda özellikle son yıllarda teknolojinin doğru kullanılmadığında getireceği hastalıklar, etkilerin yanısıra oyunlardaki bağımlılık ve yönlendirmeler konferans olarak ortaokul ve lise öğrencilerine, rehber öğretmenleri eşliğinde anlatılıyor. Türkiye'de bir ilk olarak başlatılan bu proje kapsamında Ataşehir, Maltepe gibi ilçelerde pilot olarak başlatılan bu projenin önümüzdeki aylarda tüm Türkiye genelinde farkındalık oluşturması ve dikkat çekmesi amacıyla konferanslar yaygınlaştırılacak ve "süblimal mesaj içeren, yönlendiren, intihara sebebiyet veren oyun ve yazılımlara karşı" ses getirecek hükümet yaptırımları da bekleniyor.



Bilişim Uzmanı Muhammet Binici yapmış olduğu açıklamada ''Özellikle globalleşen Dünya'da hızla gelişen teknolojiyi ebeveynlerin takip etmesini zor olduğunu ve yaptıkları araştırma sonucunda intihar, bunalım, depresyon vakalarının arttığını bu yüzden toplumların yok olmanın eşiğine geldiğini belirterek bu konuları kendine dert edindiğini ve bu projenin yaygınlaşması için Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertuğrul Bilican ve Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Faik Kaptan’ın da desteklerini alıp her iki ilçe milli eğitim müdürünün de bu derde ortak olduklarını ve bu sayededaha fazla konferans verme imkanı bulduklarını, teknolojinin doğru kullanımı ve tehlikelerine karşı bilgilendirici konferanslar gerçekleştirdiklerini belirtti.



Bilişim UzmanıTv Program YapımcısıMuhammet Binici; etkinlik kapsamında Ataşehir'deAtaşehir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Akın Sertçelik Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esatpasa Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Esatpasa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, TEB Ataşehir Ortaokulu, Ali İhsan Hayırlıoğlu Ortaokulu, Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Yenisahra İmam Hatip Ortaokulu, Maltepe'de ise Osmangazi Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Orhangazi Erkek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Murat Mertel İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Murat Naiboğlu İmam Hatip Ortaokulu, Osmangazi İmam Hatip Ortaokulu, Şehit Sevgi Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu, Şehit İlhan Varank Fen Lisesi ve Maltepe Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde 14Günde yaklaşık12.000 öğrenci 250 öğretmene ulaşılıp konferans verildiği,Ataşehir ve Maltepe'de ki diğer okullarda da yarı yıl tatilinden hemen sonra konferanslara devam edeceğini söyledi. Bu proje ile Ataşehir Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı42 ortaokul ve lise, Maltepe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 43 ortaokul ve lise'de toplam 80.000 öğrenciye konferanslar tamamlandıktan sonra, İstanbul'un diğer 37 ilçesinde ve Türkiye genelinde konferanslar verilmesi amaçlanmaktadır.'' ifadelerini kullandı.