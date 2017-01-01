Teknik Yapı Deluxia Park Business projesinde faizi sıfırladı

14 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilecek Deluxia Park Business projesinde 400 ofis ve 14 ticari alan yer alıyor. Projede yer alan ofislerin büyüklükleri 80 metrekare ile 1316 metrekare arasında değişiklik gösteriyor. 14 adet olan ticari alanların büyüklükleri ise 99 ile 555 metrekare arasında değişiklik gösteriyor.

Teknik Yapı yeni projesi Deluxia Park Business’i 7.700 liradan başlayan metrekare fiyatıyla satışa sundu. Türkiye’de ilk kez ‘Örnek Ofis’ uygulamasıyla satışa sunulan projede, KDV ve faiz yükü yılbaşına kadar Teknik Yapı tarafından karşılanıyor.”

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Maltepe’ye yeni bir anlayışla döndüklerini ifade ederek, projeyle ilgili şu bilgileri paylaştı: “14 dönüm arazide 2 blokta yükselecek projenin büyüklüğü yaklaşık yarım milyar lira olacak. KDV hariç satış fiyatı ise 7 bin 700 lira dan başlayacak.‘örnek ofis’ uygulamasıyla satışa sunduk Aidat giderlerini minimize etmek ve faiz yükünü azaltmak için özel çalışmalar yaptık” dedi.

Projenin, yılbaşına kadar lansmana özel satış koşullarıyla lanse edildiğine dikkat çeken Umut Durbakayım, ofis fiyatlarının 603 bin TL Projede her ofis için en az 1 adet kapalı otopark tahsis edilirken, büyük ofisler için bu rakam 2’ye çıkacak. Diğer taraftan istek doğrultusunda site yönetiminden kiralanabilecek 51 araç kapasiteli otopark alanından elde edilen gelir de aidatların düşürülmesi için kullanılacak” şeklinde konuştu.

İlk ‘örnek ofis’

Teknik Yapı, büyüklükleri 80 ila bin 316 metrekare arasında değişen 400 ofis ve büyüklükleri 99 ile 555 metrekare arasında değişen 14 adet ticari ünitenin yer aldığı Deluxia Park Business projesinin satışında aynı zamanda bir ilki de gerçekleştirecek. Bire bir örnek daire kavramını Uphill Court projesiyle sektöre taşıyan Teknik Yapı, bu kez de ‘Örnek Ofis’le sektörde yeni bir akım başlatıyor. Bu sayede tüketici satın alma kararını örnek ofisi görerek verebilecek.

Aidat giderlerini minimize etmek, faiz yükünü azaltmak ve yüksek prim potansiyeli sunabilmek için Deluxia Park Business’a özel çalışma yaptıklarını da anlatan Umut Durbakayım, “Sektörde aylardır dizginlenmekte olan fiyat artışını bu projemize yansıtmadık” dedi.

Buna ek olarak yılbaşına kadar gerçekleşecek satışlarda KDV’yi de üstlendiklerine dikkat çeken Umut Durbakayım, “Ayrıca bazı vadelerde de faiz yükünü de sıfırladık. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda projenin prim kazandırma potansiyelinin ne kadar yüksek olduğu ortaya çıkıyor” diye ifade etti.