Teknik servisler kayıt zorunluluğu geliyor!

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Teknik Servislere Dair Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Bakanlık tarafından teknik servis faaliyetleri için bilgi sistemi oluşturulacak. Teknik servisler yürüttüğü uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde yüklenici laboratuvar kullanabilecek. Firma, Bilgi Sistemi'nde tanımlanabilmek için firmaya dair işlemleri takip etmesiyle yetkilendirilmiş personelinin bilgilerini içeren bir formla Bilgi Sistemi üzerinden Bakanlığa başvuru yapacak.

Başvuru kapsamında bazı bilgi ve belgelerin Bilgi Sistemi'nde yer alması gerekecek. Teknik servis olma amaçlı başvurular ile teknik servis faaliyetleri gereği yapılan bütün iş ve işlemler Bilgi Sistemi aracılığıyla yürütülecek.

Başvurunun tam olması halinde Bakanlık tarafından, başvuru sahibi kuruluşun yeterliliğine ilişkin tespit ve değerlendirmelerde bulunmak amacıyla ilk kez başvuru yapan uygunluk değerlendirme kuruluşunun merkez ofisinde ve sahada yerinde değerlendirme yapılacak. Kapsam genişletme başvurusunda bulunan teknik servis için de yerinde değerlendirme yapılacak. Değerlendirme raporunda uygunsuzluk olması halinde görevlendirme şartlarının oluşmaması sebebiyle başvuru reddedilebilecek.

Yüklenici veya imalatçı laboratuvarların listesi Bilgi Sistemi'nde yer alacak. Yüklenici veya imalatçı laboratuvar olarak kullanılmak istenen laboratuvarlar teknik servis aracılığıyla Bakanlığa bildirilecek. Bildirilen laboratuvar, ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasının bulunması halinde Bakanlık tarafından Bilgi Sistemi'ndeki laboratuvar listesine eklenecek.

Bildirilen yüklenici veya imalatçı laboratuvarın, ilgili teknik düzenleme kapsamında TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyon sertifikasının bulunmaması halinde, teknik servis bu laboratuvarlar için Bakanlığın onayını alacak. Söz konusu laboratuvarların Bilgi Sistemi'ndeki laboratuvar listesinde yer almasına dair nihai kararı Bakanlık verecek. Bakanlık gerekli görmesi halinde bu işlem için denetim yapabilecek.

Akreditasyon sertifikalarına sahip olma şartı 1 Ağustos 2019 tarihine kadar ihtiyari, anılan tarihten sonra zorunlu olarak uygulanacak.