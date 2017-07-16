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Tekne gezisi faciayla bitti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde içinde 5 kişinin bulunduğu tekne alabora oldu. 2’si küçük çocuk 4 kişi denizden çıkartılırken, 1 kişi kayboldu.

16 Temmuz 2017 Pazar 23:01
Tekne gezisi faciayla bitti

Olay, bugün 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Sekapark açıklarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu tekne henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı battı. Teknede bulunan 2’si küçük çocuk 5 kişi çırpınmaya başladı. Teknenin battığını gören, başka bir feribotta bulunan vatandaş hemen denize atladı. Olay yerine ise çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. 2’si çocuk 4 kişi deniz polisinin de yardımıyla denizden çıkartıldı. Bir kişi ise kayboldu. Kaybolan şahsı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Kurtarılan 2 kişinin ise durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Denizden çıkartılan şahıslar çevre hastanelere sevk edildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 23:01
  1. Kocaeli
  2. İzmit
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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