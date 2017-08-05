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Tekne faciasında boğularak ölen yat sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Marmaris Bozburun’da mavi yolculuğa çıktıkları motoryatın batması sonucu yaşanan faciada boğularak ölen yat sahibi Ali Doğan Çayırlıoğlu Bodrum’da son yolculuğuna uğurlandı.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:45
Tekne faciasında boğularak ölen yat sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Marmaris’te önceki gün bindikleri motoryatın Bozburun Mahallesi açıklarında batması sonucu yaşanan faciada motoryatta bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayda, hayatını kaybedenler arasında bulunan yat sahibi iş adamı 55 yaşındaki Ali Doğan Çayırlıoğlu, Ortakent Mahallesi Kerem Aydınlar Camiindi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çocuklarını beklediler

Perşembe günü Muğla Adli Tıp Kurumundan Bodrum’a getirilen Çayırlıoğlu’nun cenazesi 2 gün morgda bekletildi. Amerika’da okuyan 22 yaşındaki Defne ve Arjantin’de okuyan 18 yaşındaki Deniz Çayırlıoğlu cenazeye yetişti. Cenaze namazına, Çayırlıoğlu’nun eşi Dilek, kızları, Defne, Deniz ve çok sayıda yakını katıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Çayırlıoğlu’nun yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Çayırlıoğlu, Gümbet Mahallesi’nde bulunan Türbe Mezarlığı’na defnedildi.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 22:45
  1. Aydınlar
  2. Adli Tıp Kurumu
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  4. Muğla
  5. Marmaris
  6. Aydın
  7. Arjantin
  8. Bodrum
  9. Bozburun
  10. Ortakent
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