Tekne faciasında boğularak ölen yat sahibi son yolculuğuna uğurlandı

Marmaris’te önceki gün bindikleri motoryatın Bozburun Mahallesi açıklarında batması sonucu yaşanan faciada motoryatta bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi ise sağ olarak kurtarılmıştı. Olayda, hayatını kaybedenler arasında bulunan yat sahibi iş adamı 55 yaşındaki Ali Doğan Çayırlıoğlu, Ortakent Mahallesi Kerem Aydınlar Camiindi kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Çocuklarını beklediler

Perşembe günü Muğla Adli Tıp Kurumundan Bodrum’a getirilen Çayırlıoğlu’nun cenazesi 2 gün morgda bekletildi. Amerika’da okuyan 22 yaşındaki Defne ve Arjantin’de okuyan 18 yaşındaki Deniz Çayırlıoğlu cenazeye yetişti. Cenaze namazına, Çayırlıoğlu’nun eşi Dilek, kızları, Defne, Deniz ve çok sayıda yakını katıldı.

Büyük üzüntü yaşayan Çayırlıoğlu’nun yakınları tabutunun başında gözyaşı döktü. Cenaze namazının ardından Çayırlıoğlu, Gümbet Mahallesi’nde bulunan Türbe Mezarlığı’na defnedildi.