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Tekne cayır cayır yandı: 23 ölü

Endonezya'nın başkenti Cakarta'dan 247 kişiyle Tidung Adası'na hareket eden teknenin alev alması sonucu en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Tekne cayır cayır yandı: 23 ölü
Eklenme: 01 Ocak 2017, 14:09
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Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) Cakarta Müdürü Hendra Sudirman, yaptığı açıklamada, Cakarta'dan Tidung Adası'na hareket eden yolcu gemisinin alev alarak yanması sonucu 23 kişinin öldüğünü bildirdi.

"Kayıp yolcuları arama çalışmalarımız devam ediyor"
Arama çalışmalarının devam ettiğini belirten Sudirman, "Arama kurtarma çalışmaları sonucu 194 yolcu kurtarıldı, 23 cesede ulaşıldı. Kayıp olan yolcuları arama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Yeni yıl tatili için Tidung Adası'na gitmek isteyen yolcuları taşıyan teknenin yerel saatle 08.46'da alev aldığı ifade edildi.

 
EtiketlerENDONEZYATEKNE YANGINI
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