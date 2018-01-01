Tekne battı! Çok sayıda kayıp var

Endonezya’nın Kuzey Kalimantan eyaleti, yeni yıla tekne faciasıyla girdi. Yaklaşık 50 kişiyi taşıyan tekne, Tanjung Selor bölgesinden Tarakan’a giderken battı.

İçerisinde beş çocuğun bulunduğu Anugrah Express isimli deniz aracının Sesayap Nehri’nde alabora olduğu bildiriliyor.

27 insanı kıyıya sağ salim çıkaran kurtarma ekipleri, sudan sekiz kişinin cansız bedenini çıkardı. Ekipler kayıp 13 kişiyi arıyor.

Endonezyalı yetkililer, teknenin batış nedenini araştırıyor.

Binlerce adadan oluşan Endonezya'da, tekneler ve küçük botlar ulaşımın bel kemiğini oluşturuyor.

Geçen yılın ilk gününde de bir tekne alabora olmuş ve 20'den fazla insan hayatını kaybetmişti.