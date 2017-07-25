Tekne alabora oldu.. çok sayıda ölü var...

Ulusal Arama ve Kurtarma Ajansı (BASARNAS), Kuzey Kalimantan eyaletinin Tarakan bölgesi açıklarında 50 kişiyi taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10 kişinin öldüğünü açıkladı.

Tanjung Selor bölgesine gitmek üzere limandan ayrılan teknenin, kısa bir süre sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle alabora olduğu belirtildi.

Tekneden, aralarında 2 Alman vatandaşının da bulunduğu 40 kişinin sağ kurtarıldığı kaydedildi.