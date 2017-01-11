Teklifin ilk iki maddesi kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifinin 1. maddesi için 484 milletvekili oy kullandı. 1. madde için 347 kabul, 132 ret, 2 çekimser oy kullanılırken, geçersiz bir oy, boş 2 oy çıktı.
Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.
TEKLİFİN BİRİNCİ MADDESİ
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılması Dair Kanun Teklifi'nin birinci maddesine göre, Anayasa'nın "Yargı yetkisi" başlığında değişikliğe gidilecek.
Buna göre, yargı yetkisinin, Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılacağına dair hüküm, "Bağımsız ve tarafsız" mahkemelerce kullanılacağı şeklinde değişecek.
TEKLİFİN İKİNCİ MADDESİ
Teklifin kabul edilen ikinci maddesi ile milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarılacak.