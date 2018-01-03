Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Teklifi reddedince kurşun yağdırdı

Karaman'da 20 yaşındaki Durmuş T., barışma teklifini reddeden eski kız arkadaşı Ceyda Aycan'a parkta kurşun yağdırdı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 10:09
Teklifi reddedince kurşun yağdırdı

Olay, saat 20.30 sıralarında Sakabaşı Mahallesi 860 Sokak üzerinde bulunan parkta meydana geldi. İddiaya göre, D.T. eskiden kız arkadaşı olan Ceyda Aycan’ı (18), konuşmak için parka çağırdı. Ceyda Aycan da kız arkadaşı S.K’yi yanına alarak parka gitti. Parkta buluşan D.T. ile Ceyda Aycan, bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine D.T., belinden çıkardığı tabanca ile Ceyda Aycan’a üç el ateş etti. Kurşunlardan birisi Ceyda Aycan’ın sırtına gelmesi sonucu genç kız kanlar içerisinde yere yığıldı. Ceyda Aycan’ın yanındaki kız arkadaşının feryadını duyan çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ekibi ile polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ağır yaralı olan genç kızı hemen Karaman Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri de olayın yaşandığı parkta geniş güvenlik tedbiri aldı. Hastaneye kaldırılan genç kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, olaydan sonra bir otomobille kaçan D.T.’yi yakalamak için geniş çaplı araştırma başlatırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 10:09
  1. Ceyda Aycan
  • PolatPolat7 dk önce
    Ceza olmadığı için kolayca cinayet işliyorlar. ..... Bir katilin 6 ile 8 yıl arasında dışarı çıktığı hangi ülkede görülmüş.
  • AlacalıMelikşah AlacalıMelikşah 26 dk önce
    80 yıl boyunca dinsizahlaksız nesil yetiştirme çabalarının meyvesi bunlar .Inşallah yakında bu olumsuzluklar ortadan kalkacaktır.
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması
  1. Avrupa Birliği'nden flaş İran açıklaması
  2. Öğretmenlerin özür grubu yer..
  3. ANAP, Abdullah Gül'le görüştü
  4. Gazeteci Cüneyt Özdemir FETÖ aleyhine..
  5. Peru'da otobüs 100 metrelik uçuruma..
  6. Rejim sahipsiz kalmadı! İran'da rejim..
  7. Şirin Payzın'dan tepki çeken çıkış:..
  8. Erdoğan tüm İslam aleminin lideri
  9. ÖSYM 4 dilde ilk kez yapılacak e-Sınav..
  10. THY özür diledi...O uçaktaki yolcular...
  11. Suudi Araibtsn'a roketli saldırı
  12. Teklifi reddedince kurşun yağdırdı
  13. Deniz Baykal'dan iyi haber!
  14. Milyonlarca kişi bekliyordu… İşte..
  15. Resmen açıkladı: Bu yıl öldürücü silah..
  16. O ülke Türklere yüzbinlerce hektar..
  17. 16 siyonist asker intihar etti
  18. İdlib'e hava saldırısı: Hayatını..
  19. Beklenmeyen açıklama! 'Tekrar açıyoruz'
  20. Son dakika... Bank Asya'nın 68..
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
İran'da büyük hareketlilik! Güvenlik görevlileri...
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
Erbakan böyle uyarmıştı: İran'dan sonraki asıl hedef Türkiye!
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
İran'daki büyük tezgahı gözler önüne serdi: Erdoğan gibi...
KDV ile tanışan Suudi Arabistan karıştı! Tepki yağıyor
KDV ile tanışan Suudi Arabistan karıştı! Tepki yağıyor
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...
Erdoğan talimatı verdi! O kente 3 kat sınırı geliyor...

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 01.01.2018
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
5 ilkokul arkadaşı bir araya geldi! Paraya para demiyorlar...
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı
‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı