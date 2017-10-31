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Teklif götürecekler: Ovaköy Telafer’e bağlansın

Irak Türkmenleri, Irak Başbakanı İbadi’yi ziyaret ederek Ovaköy ticaret yolunun güzergâhının Telafer’e uzatılmasını isteyecek.

31 Ekim 2017 Salı 09:46
Teklif götürecekler: Ovaköy Telafer’e bağlansın

Irak Türkmenleri, Bağdat’ta oluşturulan Türkmen Koordinasyon Kurulu olarak Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. İbadi’nin Türkiye ziyareti Türkmenler nezdinde olumlu karşılık buldu. İbadi’nin Türkiye ziyaretinde alınan en somut karar, Habur Sınır Kapısı’na alternatif Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılması planı oldu.

Musul’a bağlı Feyşhabur’un Irak Ordusu kontrolüne geçmesinin ardından kapının açılması için çalışmalar başlatılacak. Ovaköy Sınır Kapısı, Irak kuzeyi topraklarından geçen Habur Sınır Kapısı’nın batısında, Türkmen ve Arap topraklarından geçen bir güzergahı izleyerek mal ve hizmetlerin doğrudan Bağdat’a ulaştırılmasını öngörüyor.

GÜZERGAH TELAFER’E KADAR UZATILSIN

Türkiye ve Irak’ın açılmasını istediği Ovaköy Sınır Kapısı, Türkmenlerin de öncelikli gündemi haline geldi. Bağdat’ta Türkmenlerin ileri gelenleri, siyasetçiler ve aydınlardan oluşan Türkmen Koordinasyon Kurulu, taleplerini iletmek üzere, önümüzdeki günlerde İbadi’yi ziyaret etmeye hazırlanıyor. Türkmenler, Ovaköy Ticaret Kapısı Projesi kapsamında İbadi’ye önemli bir teklifle gitmeye hazırlanıyorlar. Bu ziyarette öncelikli talep olarak Ovaköy ticaret yolunun güzergahının Telafer’e uzatılması konusu masaya getirilecek.

TÜRKİYE DE OLUMLU BAKIYOR

Türkiye’nin olumlu baktığı teklif, Telafer’in kuzey doğusundan geçen Ovaköy ticaret yolunun, yaklaşık 15 kilometrelik bir ek yol eklenmek suretiyle Telafer’den geçirilmesini öngörüyor. Proje Telafer’dan geçerse, bölgenin canlanacak ve DEAŞ tehdidi nedeniyle bölgeyi terkeden halkın geri dönmesi için teşvik oluşturacak. Söz konusu adımla ticaret yolunun Arap ve Türkmen haklarının refahına büyük katkı sağlayacağı ve bölgeye barış ve huzur getireceği vurgulanacak. Yine PKK’sı ve Sincar’daki terörist unsurların varlığına karşı Telafer bölgesinin terörist tehditten korunması ve daha güvenli hale getirilmesi için de bu adımın önemine işaret edilecek. (yenişafak)

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 09:46
  1. Türkmen Koordinasyon Kurulu
  2. Haydar el-İbadi
  3. Ovaköy Sınır Kapısı
  4. Habur Sınır Kapısı
  5. telafer
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