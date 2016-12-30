'Teklif gelirse Çin'e gitmeyi düşünürüm'

İngiliz hakem Mark Clattenburg hakkında çıkan "Çin Süper Ligi Mark Clattenburg'u transfer etmek istiyor" iddialarına yanıt verdi.
Bu yıl dünyanın en iyi hakemi seçilen Clattenburg Çin Süper Ligi'ne yeşil ışık yaktı ve şu ifadeleri kullandı:
- "Çin, futbolunu ciddi anlamda geliştirmeye çalışıyor ve bunu da yaptığı transferlerle gösteriyor. Eğer bana bir teklif sunulursa, kariyerimin uzun vadeli stratejisi açısından bunu düşünmek zorundayım. Hakem olarak daha ne kadar süre sahalarda yer alabilirim ki? Premier Lig'de 12 yılımı doldurdum. 12 muhteşem sene. Şu an için bana gelen bir teklif yok ama eğer bunu yaparlarsa, düşüneceğim. Şimdilik UEFA ve Premier Lig'de çalışmaktan dolayı mutluyum."