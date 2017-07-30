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Tekkeköy’de asfalt seferberliği

Tekkeköy Belediyesi ile Samsun Büyükşehir Belediyesinin işbirliğinde ilçenin farklı bölgelerinde sıcak asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor.

30 Temmuz 2017 Pazar 16:06
Tekkeköy’de asfalt seferberliği

İlçenin en önemli ana arter yolları ile ilçenin giriş ve çıkışında yer alan Teyfiköztürk Caddesi, Baki Esen Bulvarı ve Hacı Ali Ekinci Bulvarı üzerindeki yollar sıcak asfalt yapılarak ilçenin en önemli ulaşım noktalarında yol kalitesi arttırıldı. Çalışmaları bizzat yerinde inceleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, ilçedeki kapsamlı yol yapım çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’a teşekkürlerini sunarak, "İlçemizdeki en önemli yol çalışmaları arasında birinci sırada yer alan sıcak asfalt yollar ulaşım konforunun yanında görünümü ve modern yapısıyla çehresine güzel bir görünüm sağlıyor. Yeni açılan bulvar yollarının çevresi asfaltın ardından orta refüj, aydınlatma ve kaldırımlarının tamamlanmasıyla bambaşka bir hale bürünüyor. Yol medeniyettir anlayışıyla en önemsediğimiz ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz çalışmalar sonucunda halkımızın ulaşım konforunu en üst kademelere ulaştırma hedefiyle dur durak bilmeden yoğun emek sarf ediyoruz. Her yeni açılan ve yeni yapılan yol yeni yerleşim ve yeni yaşam alanı haline dönüşüyor. Artık ilçemiz yol çalışmaları ve yol konforu açısından belirli bir noktaya ulaştı" dedi.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2017 Pazar 16:06
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  3. Hac
  4. Ekinci
  5. Yusuf Ziya Yılmaz
  6. Tekkeköy
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