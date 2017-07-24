“Tekkeköy uzun ömürlü ve modern yollarla örülüyor”

Son yıllarda Tekkeköy’de farklı alanlarda yürütülen yol çalışmaları neticesinde standartların üzerinde bir başarı elde edildiğine dikkat çeken Başkan Hasan Togar, “İlçemizdeki toplam yol ağı şehrimizdeki ilçeler arasındaki en uzun yol ağları arasında yer alıyor. Tekkeköy toplam 62 mahalleden oluşmaktadır. Bu 62 mahallemizin 31 tanesi kırsal mahalle diye nitelendirilen ve köyden mahalleye çevrilen yerleşim yerleridir. 62 mahallemizde toplam 1200 km olan oldukça büyük ve geniş bir ulaşım ağımız var. Üç yılı aşkın hizmet süremiz içinde tüm mahallelerimize tüm sokaklarımıza ayrım yapmadan eşit hizmet götürmek için gece-gündüz mesai kavramı gözetmeksizin emek sarf ettik. Üç yılı aşkın süre zarfı içinde beton, sıcak asfalt yol, satıh kaplama asfalt yol, zemin sıkıştırmalı malzemeli yol, taş parke yol ve imar yolu açımı gibi farklı alanlarda yapılan çalışmalar neticesinde yol konusunda ilçemize çağ atlattık. Üç yıl içerisinde yapmış olduğumuz yol toplamı geçmiş üç dönemdeki yol çalışmalarının kat kat fazlası” dedi.

“Tekkeköy uzun ömürlü, kalıcı modern ve konforlu yollarla örülüyor”

Başkan Togar şunları söyledi: “Özellikle yeni yaptığımız yollarımızın modern, konforlu ve uzun ömürlü olabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Son yıllarda yaptığımız yollarımızın çoğuna beton döküyoruz. Beton yollar modern, konforlu, uzun ömürlü, işçilik ve maliyet bakımından da daha cazibeli. Yeni yapılan yollarımız Samsun’un merkez mahallelerindeki yollar ile yarışır duruma geldi. Aynı zamanda Büyükşehir Belediyemiz ile uyum içinde çalışarak yollarımızın alt yapı, kanalizasyon, yağmur suyu, içme suyu gibi tüm eksikliklerini de gideriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin üç yıllık süre içerisinde ilçemize yapmış olduğu alt yapı yatırımı ile merkezdeki tüm mahallelerimiz örümcek ağı gibi alt yapı elemanları ile örüldü. Tekkeköyümüzü 16 ilçemizle karşılaştırdığımızda çok şükür bu kapsamda yol ağına hizmet götüren en başarılı belediyelerin başında geliyoruz. Amacımız ilçemizde yaşayan genç yaşlı, kadın erkek, yediden yetmişe herkese hak ettikleri modern, kalıcı ve çağın gereksinimlerine ayak uyduran hizmetlerle buluşturmaktır.”