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Tekirdağ’ın gölet kurudu! Balıklar telef oldu!

Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinde bilinçsiz yapılan tarımsal sulama nedeniyle Örey Göleti kurudu, binlerce balık telef oldu

15 Ağustos 2017 Salı 18:12
Tekirdağ’ın gölet kurudu! Balıklar telef oldu!

Hayrabolu’ya bağlı Örey Mahallesi’ndeki gölet, çiftçilerin tarımsal alanlarını bilinçsiz sulaması nedeniyle kurudu. Örey Mahallesi Muhtarı Nedim Başonar, tarımsal sulamanın bilinçsiz yapıldığını belirterek gölette su kalmadığını ve binlerce balığın telef olduğunu ifade etti.

'GÖLETTE SU KALMADI'

Nedim Başonar, göletteki su boşaltım vanasını bazı çiftçilerin devamlı açtığını belirtere, "Çiftçiler ekili alanlarını sulamak için boşaltım vanasını sürekli açık bırakarak sulama yapıyor. Bilinçsiz sulama nedeniyle gölette su kalmadı. Yetkililerden yardım bekliyorum. Binlerce balık telef oldu" dedi.
 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 18:12
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  3. bilinçsiz sulama
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