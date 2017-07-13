Tekirdağ'daki orman yangını 4 saatte kontrol altına alınabildi
Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Yayabaşı Mahallesi'nde çıkan orman yangını 10 itfaiye aracının yanı sıra havadan 2 helikopterin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında ormanın 50 hektarlık alanındaki fıstık çamı ve meşe palamudu ağaçları kül oldu.13 Temmuz 2017 Perşembe 18:39
Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Yayabaşı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ile Çanakkale ve İstanbul’dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.
Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirmelere göre, ormanın 50 hektarlık alanındaki fıstık çamı ve meşe palamudu ağaçları kül oldu. Yangının söndürülmesinde, ormana yakın Yazır Göleti'nin bulunmasında büyük etkisi olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgihli soruşturma sürüyor.