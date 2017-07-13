Tekirdağ'daki orman yangını 4 saatte kontrol altına alınabildi

Süleymanpaşa İlçesi'ne bağlı Yayabaşı Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede geniş alana yayıldı. Yangına Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait 6 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 4 arazöz ile Çanakkale ve İstanbul’dan gelen 2 yangın söndürme helikopteri müdahale etti.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınan yangında ilk belirmelere göre, ormanın 50 hektarlık alanındaki fıstık çamı ve meşe palamudu ağaçları kül oldu. Yangının söndürülmesinde, ormana yakın Yazır Göleti'nin bulunmasında büyük etkisi olduğu ifade edildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgihli soruşturma sürüyor.



