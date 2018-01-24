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Tekirdağ'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı, 15 kişi dumandan etkilendi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katında, elektrik sobasından çıktığı iddia edilen yangın, paniğe neden oldu.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:22
Tekirdağ'da yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı, 15 kişi dumandan etkilendi

Çerkezköy'de, Fatih Mahallesi Birsen Sokak üzerinde bulunan 4 katlı Yüzbaşılar Apartmanı'nın 3'üncü katında evde kimsenin bulunmadığı sırada yangın çıktı. Alevler evi sararken, dumanlar da tüm apartmana yayıldı.

APARTMAN SAKİNLERİ MAHSUR KALDI

Aralarında çocukların da bulunduğu apartman sakinleri, evlerde mahsur kaldı. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, mahsur kalanları da yangın merdivenleri ile kurtardı. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alındı. Apartmanda dumandan etkilenen vatandaşlara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

15 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Dumandan etkilenen 15 kişi, ambulanslarla hastanelere sevk edilerek, tedavi altına alındı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol ettikten sonra dairede yaptıkları ilk incelemede yangına elektrik sobasının neden olduğunu belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:22
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  2. çerkezköy
  3. elektrik sobası
  4. yangın
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