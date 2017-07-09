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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Tekirdağ'da yapılan uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

09 Temmuz 2017 Pazar 14:32
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 3 gözaltı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde polis ekiplerince kontrol amacı ile durdurulan E.D. isimli şahıstan 2 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. E.D. isimli şahıs gözaltına alınırken, uyuşturucu maddeler muhafaza altına alındı.

Malkara ilçesinde başka bir uyuşturucu olayında şüphe üzerine durdurulan V.K. isimli şahıstan 1 fişek bonzai maddesi, N.M. isimli şahıstan ise 2 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Şahıslar ise gözlatına alındı.

UYUŞTURUCU KULLANAN OĞLUNU İHBAR ETTİ

Çerkezköy ilçesinde ise E.D. isimli şahıs, oğlu M.D.’nin uyuşturucu kullandığını beyan ederek, oğlunun eve getirdiği 12 fişek bonzai olduğu değerlendirilen, kağıda sarılı 11,5 gram uyuşturucu maddeyi polis ekiplerine teslim etti. Uyuşturucu maddeler muhafaza altına alınırken, polis ekipleri şüpheli M.D.’yi yakalamak için arama çalışması başlattı.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 14:32
  1. tekirdağ
  2. uyuşturucu
  3. operasyon
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