Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

Süleymanpaşa ilçesi İstanbul yolu üzerinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta bulunan A.G.’nin üzerinde 1 fişek bonzai maddesi ele geçirildi. Çorlu ilçesinde “Kore Mahallesi” olarak bilinen Hıdırağa Mahallesi’nde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde ise E.H. ile eşi N.H.’nin ikametinde 2 adet yarı otomatik av tüfeği, 7 adet dolu av tüfeği fişeği, tabanca ve bin 365 sentetik hap ele geçirildi. Yine aynı mahallede uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda Ş.A. isimli şahıs, 19 fişek sentetik mannobinoid maddesi ve 840 TL ile yakalandı. Çerkezköy ilçesi Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesi’nde de şüpheli G.K.’nın üzerinde 1 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Muratlı ilçesinde Y.A. isimli şahsın üzerine 2 fişek (daralı ağırlığı 1.39 gram) bonzai maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ile yakalanan şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.