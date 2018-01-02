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Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi gözaltında

Tekirdağ'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 57 fişek bonzai ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.

02 Ocak 2018 Salı 15:22
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi gözaltında

İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Süleymanpaşa ilçesi Altınova, Çerkezköy ilçesi Fevzi Paşa ve Çorlu ilçesi Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda,  57 fişek sentetik uyuşturucu bonzai ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirilirken, A.D., E.O., O.Ş., B.G., A.E., S.İ., Y.K.K., B.S. ve T.R. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 15:22
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