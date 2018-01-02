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Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Tekirdağ merkez ve ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi gözaltına alındı.

02 Ocak 2018 Salı 13:33
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa’ya bağlı Altınova, Çerkezköy’e bağlı Fevzi Paşa ve Çorlu’ya bağlı Hıdırağa mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Yapılan operasyonlarda 57 fişek bonzai ele geçirilirken, A.D, E.O, O.Ş, B.G, A.E, S.İ, Y.K.K, B.S. ve T.R. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:33
  1. Tekirdağ
  2. uyuşturucu
  3. operasyon
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