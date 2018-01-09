Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çerkezköy’e bağlı Bağlık, Şarköy’e bağlı İstiklal ve Çorlu’ya bağlı Cemaliye mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonda, 60 fişek uyuşturucu ele geçirilirken O.K, M.P, İ.C, B.K, B.F, T.Ö. ve C.S gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.