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Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde iki ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:53
Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Alınan bilgiye göre kaza, saat 17.00 sıralarında Kapaklı ilçesi Pelevne Caddesi üzerinde meydana geldi. Cavit Ş. idaresindeki 34 ZC 0914 plakalı hafif ticari araç, Pelevne Caddesi’nde 34 YR 6878 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüleri ile 34 ZC 0914 plakalı araçta bulunan Adem K. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili trafik ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:53
  1. Tekirdağ
  2. Kapaklı
  3. Çerkezköy
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