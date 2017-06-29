Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 3 kişinin içerisinde bulunduğu kamyonet, önünde seyreden yük kamyonuna arkadan çarptı.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:53
Tekirdağ’da trafik kazası: 3 yaralı

Kaza, Tekirdağ-İstanbul Karayolu Muratlı kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Malkara yönünden İstanbul yönüne giden V.A. hakimiyetindeki 34 ZL 5503 plakalı kamyonet, önünde seyreden Z.K. hakimiyetindeki 22 FB 518 plakalı yük kamyonuna arkadan çaptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonette bulunan sürücü dede V.A. ve kendisiyle birlikte araçta bulunan torunları O.A. ve A.A. hafif şekilde yaralandı. Diğer vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dede ve torunlarını ayakta tedavi ederek, her ihtimale karşı hastaneye götürürken, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Daha sonra polis ekipleri olay yerine gelerek kazayla ilgili soruşturma başlattı. Yük kamyonuna arkadan çarpıp hareket kabiliyeti olmayan kamyonet çekici aracılığı ile olay yerinden çekilirken, kamyonda herhangi bir maddi hasar meydana gelmedi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:53
  1. İstanbul
  2. Tekirdağ
  3. Malkara
  4. FB
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    New York'ta korkutan yangın
    1. New York'ta korkutan yangın
    2. Ekonomik güven endeksi azaldı
    3. Diyarbakır'da TOMA'ya saldırı
    4. Başkan Kocamaz’dan Vali Çakacak’a veda..
    5. Evinde ölü bulunan Astsubay’ın acı..
    6. ''Katar'ın Filistin davasına verdiği..
    7. Bu yolu 1 saat 11 dakikadan önce geçen..
    8. Mamak Kültür Merkezi’nde eğitimler..
    9. Koyunların çobansız dönmesi acı..
    10. Köşk Belediyesi yeni binasına kavuştu
    11. Yırtıcı hayvanların meyveli ve etli..
    12. Uyuşturucuyla gönüllü mücadele..
    13. Otomotiv devi 400 bin aracını geri..
    14. Bakan Kılıç'tan genç atletlere tebrik
    15. Guterres'ten Suriye açıklaması
    16. Suudi prensi saraya kapattılar
    17. Samsung, ABD'de 380 milyon dolarlık..
    18. Marmaris'te ahşap gulet yandı
    19. Arizona'da OHAL ilan edildi
    20. Kuyuya düşen 2 yaban domuzu..
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    ‘Askeri üstte hareketlilik var, saldırı hazırlığındalar’
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    CHP'lilerin yoluna tezek döken sürücü hakkında...
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Mezar'dan çıkarıp kafalarını kesmeye başladılar
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...
    Türk ordusuna karşı yakmaya başladılar...