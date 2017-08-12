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Tekirdağ'da Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:02
Tekirdağ'da Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:02
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