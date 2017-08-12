Tekirdağ'da Terör örgütü DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:02
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ militanlarının deşifresine yönelik yapılan çalışma kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı olduğu tespit edilen Suriye uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.