Tekirdağ'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.04 Temmuz 2017 Salı 20:05
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör operasyonu kapsamında yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan M.Ş, A.A, N.G, L.A. ve Y.A., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.
Haklarında arama kararı bulunan ve terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen M.Ş, A.A, N.G, Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken L.A. serbest bırakıldı.