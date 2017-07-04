Tekirdağ'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör operasyonu kapsamında yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan M.Ş, A.A, N.G, L.A. ve Y.A., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Haklarında arama kararı bulunan ve terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen M.Ş, A.A, N.G, Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken L.A. serbest bırakıldı.