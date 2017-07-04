Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yurt dışına kaçmak isterken yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:05
Tekirdağ'da terör operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, terör operasyonu kapsamında yakalanan 5 kişiden 4'ü tutuklandı.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan M.Ş, A.A, N.G, L.A. ve Y.A., jandarmadaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Haklarında arama kararı bulunan ve terör örgütü PKK üyesi oldukları belirlenen M.Ş, A.A, N.G, Y.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken L.A. serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:05
  1. Tekirdağ
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    1. ATAK teröristlere böyle mermi yağdırıyor
    2. Clichy Başakşehir Spor Tesisleri'nde
    3. FETÖ'cü Mümtazer Türköne'ye komik ceza!
    4. Oyuncu Hakan Balamir hayatını kaybetti
    5. Suudi Arabistan o noktaya operasyona..
    6. Suudi Arabistan'da polise saldırı
    7. Yunan botu, Türk Sahil Güvenliği'ni..
    8. DEAŞ Telafer'de 200 Türkmeni infaz..
    9. Almanya'da 14 bin PKK yandaşı var
    10. Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin..
    11. Esed rejiminden 'çatışmasızlık..
    12. Rusya'dan Suriye'deki 'çatışmasızlık..
    13. Hollanda'dan İsrail'in güneş..
    14. Almanya'da yaşayan PKK'lıların sayısı..
    15. Nazarbayev'den Rusya ile Ukrayna’ya..
    16. İpek Yolu'na 8 trilyon dolarlık..
    17. Fransa'da kazanan Arnaud Demare!
    18. Rusya ve Özbekistan ortak askeri..
    19. Kameni'den 'Muhammed Ali' mesajı
    20. Çin devreye girmeye hazırlanıyor.....
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    Memur ve emeklinin alacağı zam belli oldu!
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    ROK, Alevilere yalakalık yapayım derken ölçüyü kaçırdı
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    Ruhani'den Türkiye'ye suçlama: Tehlikeli
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu
    2. darbe girişimi! Terör örgütleri seferber oldu