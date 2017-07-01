Tekirdağ’da tekerleği fırlayan traktör devrildi: 2 yaralı
Tekirdağ Malkara’da tekerleği çıkan traktörün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba ve oğlu yaralandı.01 Temmuz 2017 Cumartesi 12:22
Kaza, Çimendere Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yokuş aşağı seyir halinde olan Güray Ö. idaresindeki traktör, arka tekerleğin yerinden boşanması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada hafif yaralanan traktör şoförü Güray Ö. ve yanında bulunan oğlu Görkem Ö. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.