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Tekirdağ'da şiddetli yağmur sonucu 1 asker kayboldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki şiddetli sağanakta zırhlı araç dere suyuna kapıldı. Araçta bulunan bir asker kayboldu.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:57
Tekirdağ'da şiddetli yağmur sonucu 1 asker kayboldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki şiddetli sağanakta zırhlı aracın yükselen dere suyuna kapılması sonucu 1 asker kayboldu.

Olay yerine gelen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yaptığı açıklamada içinde 4 asker, 2 polis ile 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısının şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapıldığını söyledi.

Ceylan, askerlerden birinin kaybolduğunu diğer 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:57
  1. Tekirdağ
  2. şiddetli sağanak
  3. zırhlı araç

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