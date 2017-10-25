Tekirdağ'da şiddetli yağmur sonucu 1 asker kayboldu

Tekirdağ'ın Saray ilçesindeki şiddetli sağanakta zırhlı aracın yükselen dere suyuna kapılması sonucu 1 asker kayboldu.

Olay yerine gelen Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, yaptığı açıklamada içinde 4 asker, 2 polis ile 1 vatandaşın bulunduğu zırhlı personel taşıyıcısının şiddetli sağanak sonucu dere suyuna kapıldığını söyledi.

Ceylan, askerlerden birinin kaybolduğunu diğer 6 kişinin kurtarıldığını belirtti.