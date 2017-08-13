Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Şarköy İlçesi'nde otomobille çarpışan motosikletteki 15 yaşındaki Gökhan Bilen ile 17 yaşındaki Ataberk Bilen yaralandı. Bilen'in kopan sağ el parmağı kaza yerinde bulunarak, çocukla birlikte hastaneye götürüldü.

13 Ağustos 2017 Pazar 13:35
Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı

Kaza, Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Mürefte yolu üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Halit Bedir yönetimindeki 34 HD 3564 plakalı otomobil ile Gökhan Bilen'in kullandığı ve arkasında kuzeni Ataberk Bilen'in oturduğu 59 YR 207 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken üzerinde bulunan ve başlarında kask bulunmayan Gökhan Bilen ile Ataberk Bilen yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçenler tarafından yapılırken, sağlık ekiplerine de haber verildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN PARMAĞI KOPTU

Olay yerine ambulansla gelen 112 ekibi motosiklet sürücüsü Gökhan Bilen'in sağ elinin bir parmağının koptuğunu belirledi. Kopan parmak kaza yerinde bulunarak, Bilen ile birlikte hastaneye götürüldü. Başından yaralanan ve iki bacanda kırık tespit edilen Ataberk Bilen de yoldan geçen bir araçla hastaneye gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Halit Bedir ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazada parmağı kopan Ataberk Bilen, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Haber Tarihi: 13 Ağustos 2017 Pazar 13:35
  1. TEKİRDAĞ
  2. ŞARKÖY
  3. GÖKHAN BİLEN
  4. KAZA
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde olay görüntü
    1. Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde olay..
    2. Oy oranı giderek düşen Merkel ilk..
    3. Hüseyin Gülerce açıkladı: Onu ben..
    4. Gece bekçiliğine yeniden dönüldü.....
    5. Bodrum yine depremle sarsıldı
    6. İran Meclisinde tehdit gibi karar
    7. İstanbulluların köprü çilesi yakında..
    8. Sümeyye Erdoğan anne oldu
    9. Galatasaray'da bir dönem sona erdi
    10. Evli çifte Nüfus Müdürlüğünde şok!
    11. Erdoğan Sürat: Uğur Dündar eli kanlı..
    12. Yeşilçam'ın o ismi de hayatını kaybetti
    13. AK Partili Külünk uyardı: FETÖ yeni..
    14. Burdur'da otomobille çarpışan..
    15. Terör örgütü DEAŞ'ın eBay üzerinden..
    16. Brezilya''da kargo gemisinden denize..
    17. Yemen'de yeni siyasi koalisyon
    18. Tekirdağ'da otomobille motosiklet..
    19. Bursa'da kuş yuvasından 2 metrelik..
    20. Obama'dan ilk açıklama
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    Uluslararası ajanslar ‘Son dakika’ olarak geçti! O ülke bombalı saldırı ile sarsıldı… Çok sayıda ölü var!
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    Başkan değil haydut! Karakol basıp 'satılmış köpekler' dedi
    Başkan değil haydut! Karakol basıp 'satılmış köpekler' dedi
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!
    Trabzon'daki hain saldırıda 'Türk Tarık' parmağı!