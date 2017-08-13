Tekirdağ'da otomobille motosiklet çarpıştı: 2 kişi yaralı

Kaza, Şarköy'ün Cumhuriyet Mahallesi Mürefte yolu üzerinde meydana geldi. 23 yaşındaki Halit Bedir yönetimindeki 34 HD 3564 plakalı otomobil ile Gökhan Bilen'in kullandığı ve arkasında kuzeni Ataberk Bilen'in oturduğu 59 YR 207 motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet savrulurken üzerinde bulunan ve başlarında kask bulunmayan Gökhan Bilen ile Ataberk Bilen yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçenler tarafından yapılırken, sağlık ekiplerine de haber verildi.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN PARMAĞI KOPTU

Olay yerine ambulansla gelen 112 ekibi motosiklet sürücüsü Gökhan Bilen'in sağ elinin bir parmağının koptuğunu belirledi. Kopan parmak kaza yerinde bulunarak, Bilen ile birlikte hastaneye götürüldü. Başından yaralanan ve iki bacanda kırık tespit edilen Ataberk Bilen de yoldan geçen bir araçla hastaneye gönderildi. Kazadan yara almadan kurtulan otomobil sürücüsü Halit Bedir ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazada parmağı kopan Ataberk Bilen, Tekirdağ Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Edirne'de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.