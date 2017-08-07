Tekirdağ'da otomobil koyun sürüsüne daldı

Kaza, Malkara-Hayrabolu yolu üzeri Sarnıç Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Aykut E. yönetimindeki 39 TK 306 plakalı otomobil, Recep Sivrikaya’nın otlatmaktan ahıra götürdüğü koyun sürüsünün arasına daldı. Kazada 7 koyun telef olurken, otomobilde büyük çaplı hasar meydana geldi.

Olayla ilgili konuşan sürü sahibi Recep Sivrikaya, "Söylenecek bir şey yok. Olan oldu" ifadelerini kullandı.