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Tekirdağ'da operasyon: 115 gözaltı

Tekirdağ'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 115 kişi gözaltına alındı.

16 Temmuz 2017 Pazar 21:42
Tekirdağ'da operasyon: 115 gözaltı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 127 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince eş zamanlı düzenlenen operasyonda, aralarında iş adamı, ev hanımı, imam, turizmci, gazeteci, bankacı, sağlık memuru, öğrenci, veteriner, öğretmen, hemşire, doktor, esnaf, işçi ve polislerin de bulunduğu 115 şüpheliyi gözaltına aldı.

Haklarında gözaltı kararı verilen diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.

Zanlıların, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2017 Pazar 21:42
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