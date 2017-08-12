Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın

Tekirdağ'ın Ergene İlçesi'nin Ulaş Mahallesi'nde kurulu bulunan özel bir firmaya ait karton fabrikasının hurda kağıt deposunda yangın çıktı. Yangın bölgesini çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:06
Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın

Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndekurulu bulunan özel bir firmaya ait karton fabrikasının hurda kağıt deposunda bugün saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çorlu ve Ergene ilçelerinin yanı sıra çevrdeki fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla alevler yaklaşık 2 saatte, fabrika merkezi ile diğer hurda kağıtlar depolarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 bin ton hurda kağıt küle döndü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenine bilerlemek için soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 19:06
  1. tekirdağ
  2. yangın
  3. bugün
  4. Ergene
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    1. ABD şokta! OHAL ilan edildi...
    2. HDP’den Şehit Eren ile ilgili alçak..
    3. Ankara’da eylem için keşif yapıyordu…..
    4. Yozgat’ta trafik kazası: 2 kişi yaralı
    5. Beşiktaş’ta Pazartesi günü bu yollar..
    6. 13 yıl sonra zaferi getiren gol! 1-0
    7. Sivas'ta 3 ayda bir aldıkları yaşlılık..
    8. Türkiye ile katar anlaştı… İmzalar..
    9. Siirt'te dehşet! Ayakları zincirle..
    10. Nepal’de selden 18 kişi hayatını..
    11. İnstagram kullanıcılarına müjde!
    12. Güneş yeni rekorlar peşinde...
    13. Galatasaray'a yeni şort sponsoru
    14. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur..
    15. Londra'da bir tarihi başarı daha!
    16. Sakarya'da 'ByLock' operasyonu: 16..
    17. Eylem amaçlı keşif yapan terörist..
    18. Balkayalar'da 5 terörist öldürüldü
    19. Mardin'de hareket halindeki araç, alev..
    20. Amasya’da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü,..
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Karacasu’da nikahtan 20 gün sonra evli olmadıklarını öğrendiler
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Çinliler o bitki için Türkiye'ye geldi! Adını Erdoğan koymuştu...
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...
    ABD ile Kuzey Kore geriliminde bomba iddia: Gizli gizli...