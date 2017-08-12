Tekirdağ'da karton fabrikasında yangın

Ergene'nin Ulaş Mahallesi'ndekurulu bulunan özel bir firmaya ait karton fabrikasının hurda kağıt deposunda bugün saat 14.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti.

2 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çorlu ve Ergene ilçelerinin yanı sıra çevrdeki fabrikaya ait itfaiye ekiplerinin de çalışmasıyla alevler yaklaşık 2 saatte, fabrika merkezi ile diğer hurda kağıtlar depolarına sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 200 bin ton hurda kağıt küle döndü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedenine bilerlemek için soruşturma sürüyor.