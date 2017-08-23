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Tekirdağ'da hayrabolu'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'ın Hayrabolu İlçesi'nde otomobille kapalı kasa kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:57
Tekirdağ'da hayrabolu'da kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Tekirdağ'dan Hayrabolu yönüne giden 51 yaşındaki Dilaver Tunca yönetimindeki 34 DV 1998 plakalı Otomobil, iddiaya göre hatalı sollama sonucu karşı yönden gelen sürücüsünün adı henüz  öğrenilemeyen 34 ND 0797 plakalı kapalı kasa kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Dilaver Tunca ile araçta bulunan 56 yaşındaki Yücel Rusçuk ve 33 yaşındaki HASAN Soydan olay yerinde öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ölenlerin cenazeleri, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından hastane morguna konuldu. Yaklaşık 2 saat kontrollü olarak sağlanan trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 17:57
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