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Tekirdağ'da hasım iki grup yolda karşılaştı, palalar konuştu

Tekirdağ'ın Çerkezköy’de hasım iki grup yolda karşılaşınca kavga çıktı. Palaların kullanıldığı kavgada 2 kişi yaralanırken, olay anı amatör kameralara saniye saniye yansıdı.

15 Ağustos 2017 Salı 10:46
Tekirdağ'da hasım iki grup yolda karşılaştı, palalar konuştu

Olay, ilçenin en işlek yerlerinden Öztrak Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan iki grup, sabaha karşı bir lokantanın önünde karşılaştı. Sokakta başlayan sözlü tartışma, tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan S.A, bir kokoreççiden aldığı pala ile E.A.'ya saldırdı. O anlar ise vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Kameraya yansıyan görüntülerde iki grubun birbirine bağırması ardından S.A. ile E.A. arasındaki tartışma görülüyor. Daha sonra S.A.'nın E.A.'ya pala ile saldırdığı anlar görülüyor. Yaşanan arbedenin öncesinde ise  E.A.'nın S.A.'nın babası A.A.'yı bıçakladığı iddia edildi.

Olaydan sonra polis tarafından gözaltına alınan S.A. tutuklanırken, E.A. ile A.A. ise hastanede tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 10:46
  1. tekirdağ
  2. pala
  3. Çerkezköy
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