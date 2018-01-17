Tekirdağ'da FETÖ operasyonu
Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında iki kişi gözaltına alındı.17 Ocak 2018 Çarşamba 16:14
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütle irtibatlı olduğu değerlendirilen M.D. ve H.K. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ikametlerinde gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.