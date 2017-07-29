Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

Çerkezköy ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:34
Tekirdağ'da FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Tekirdağ ve Çerkezköy jandarma ekiplerince, "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle O.M. ve eşi Z.M. gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından sağlık kontrolünden geçirilen O.M ve Z.M , Tekirdağ Adliyesi'ne sevk edildi. 

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:34
  1. Bylock
  2. gizli haberleşme
  3. örgüt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parma'nın ikinci başkanı oldu
    1. Parma'nın ikinci başkanı oldu
    2. Erdoğan’ın 'yorulan varsa kenara..
    3. Ceviz kabuklarını kaynatıp suyuyla..
    4. 3 kuşaktır fırın küreği imal ediyorlar
    5. Hatay'da orman yanıyor
    6. Arıcılar bal üretiminden memnun
    7. Et ve Süt Kurumuna vergisiz et..
    8. Bu tünelin Türkiye’de başka bir eşi yok
    9. İstanbul'da 20 dakikalık yağışın..
    10. Mustafa Denizli'den Milli Takım..
    11. Antalya’da lüks otelde yangın
    12. Lucescu'dan Tudor sözleri
    13. Kayıp çobandan 4 gündür haber yok
    14. İstanbul'da parmakları uyuştuğu için..
    15. Trabzonspor Medical Park Zubcic ile..
    16. Terör örgütü PKK'ya vermedikleri..
    17. Özge yeni protezine kavuştu
    18. Atatürk Havalimanı'nda yakalandı!..
    19. 'Persie Feyenoord'la prensipte..
    20. Galatasaray, Manchester United'ın..
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    Abdullah Gül'den 'Cumhuriyet' açıklaması!
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    İngiliz gazete yazdı: Türkiye yeniden...
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Hawking'in 'uzaylı' dediğine Bediüzzaman bakın ne diyor!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!
    Sur'u gönderilen terörist bakın kim çıktı!