Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ'da duyan oraya koştu: Yolu kapattılar!

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişini hayatını kaybetti.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:47
Tekirdağ'da duyan oraya koştu: Yolu kapattılar!

Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Kapaklı Mithatpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Önder isimli 76 yaşındaki vatandaş cadde üzerinde seyir halinde bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, kazada hayatını kaybeden Halil Önder'in yakınları ve Samsunlu yüzlerce hemşehrisi kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapattı.

YÜZLERCE KİŞİ YOLU KAPATTI

Yüzlerce vatandaş, üst üste kazaların yaşandığı caddede önlem alınması için eylem yapacaklarını ve yolu trafiğe açmayacaklarını söyleyerek saatlerce yol ortasından ayrılmadılar. Yoldan geçmek isteyen araç sahipleriyle de tartışan öfkeli grup Kaymakam ve Belediye Başkanını göreve davet ettiler.

Kısa süre sonra olay yerine gelen Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanlığı'na hız kesici ve önleyici kasislerin yapılması için talepte bulunduklarını ifade etti. Kaymakam Yüzer kalabalık gruba polis megafonu ile hitap etti ve şunları söyledi, "Öncelikli Halil Önder amcamızın ruhuna bir Fatiha okuyalım. bugün yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz, başımız sağ olsun. Ama bugün burada yolu kapatarak bir başkalarının hakkına giriyor olası bir acil olayın aksamasına neden oluyoruz. Sizlerden bir hafta istiyorum, bir hafta sonra bu yolda önlem alınmamış olursa gelin hep beraber bu cadde kapama eylemini yapalım." diye konuştu.

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'in konuşmasının ardından kalabalık grup caddeyi boşalttı.

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 08:47
  1. Tekirdağ
  2. kapaklı
  3. GÜNCEL Haberleri
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa güne nasıl başladı?
    1. Borsa güne nasıl başladı?
    2. İstanbul Zeytinburnu tramvay hattı..
    3. Başakşehir Sevilla maçı hangi kanalda?
    4. Türkiye 20 bin kişilik yeni ordu kuruyor
    5. Bursa'da bakkalı öldüren çobandan..
    6. Fenerbahçe'den yılın transfer bombası..
    7. Telefondan bu uygulamaya girenler..
    8. Yılın annesi iken şehit annesi oldu
    9. Genelkurmay paylaştı! Kuzey Irak'tan..
    10. Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 7..
    11. Tödürge gölünde 4 bin yıl önce..
    12. Beşiktaş'ın yıldızına Kayserispor..
    13. Aykut Kocaman, Gomis'i van Persie..
    14. İstanbul'da jandarmadan sosyal medya..
    15. Darbeci FETÖ’den tutuklu sanığın..
    16. Boyko Şenol Güneş'e sitem!
    17. AYM’den taksimetre cezasına iptal kararı
    18. Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık planı
    19. Boyko'dan Güneş'e şok sözler!..
    20. Brexit: İngiltere hükümeti, İrlanda..
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Dünyada bir ilk: Roketsan'dan çılgın proje!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...