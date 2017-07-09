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Tekirdağ Valiliği ormanlık alanlara girişi yasakladı!

Tekirdağ Valiliği tarafından orman yangınlarının önüne geçebilmek için Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ve Çerkezköy ilçelerinde ormanlık alanlara giriş yasaklandı.

09 Temmuz 2017 Pazar 12:34
Tekirdağ Valiliği ormanlık alanlara girişi yasakladı!

Tekirdağ Valiliği, orman yangınlarının önüne  geçebilmek için 4 ilçede ormanlık alanlara girişi yasakladı.  Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Orman Yangınları ile Mücadele  Komisyon Kararları'nın 2. maddesi gereğince Süleymanpaşa, Malkara, Şarköy ve  Çerkezköy ilçelerindeki ormanlık alanlara görevliler dışında girişlerin  yasaklandığı bildirildi.

 Kuraklık ve yangın riskinin en yüksek olduğu 30 Eylül'e kadar yasağın  devam edeceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Tekirdağ İli 2017 Yılı Orman Yangınları ile Mücadele Komisyon  Kararlarının 2. Maddesinde belirtildiği şekilde; Süleymanpaşa ilçesinde tescilli  mesire yerleri, Kumbağ-Çamlık mesire yeri, Malkara yolu Kınıklar mesire yeri,  Yazır Göleti Şehir Ormanı haricindeki Değirmenaltı Atatürk Ormanı, Kumbağ,  Yeniköy, Yukarıkılıçlı, Aşağıkılıçlı, Avşar, Çanakçı, Yayabaşı, Ahmetçe,  Akçahalil, Yazır mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Malkara  ilçesinde Deveci, Yenidibek, Teteköy, Sarıpolat, Haliç, Izgar, Yaylagöne,  Yaylaköy, Çimendere, Ahmetpaşa, Emirali, Sağlamtaş, Çınaraltı mahalleleri  sınırlarındaki ibreli orman alanlarına, Çerkezköy ilçesinde İstasyon mahallesi,  Ambardere ve Kuşbahçe mevkii, Çerkezköy Tepeemlak Mahallesi sınırlarındaki ibreli  orman alanlarına, Şarköy ilçesinde Kocaali, Kızılcaterzi, Yeniköy, Sofuköy,  Gölcük, Yayaköy, Şenköy mahalleleri sınırlarındaki ibreli orman alanlarına ve  ağaçlandırma sahalarına, 6831 sayılı Orman Kanunun 74. Maddesi gereğince  kuraklığın ve yangın riskinin en yüksek olduğu dönem olan 30 Eylül 2017 tarihine  kadar görevliler dışında her türlü girişler yasaklanmıştır."

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 12:34
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