Tekirdağ plajlarındaki yoğunluk sürüyor

Ramazan Bayramı tatilini yakın yerlerde değerlendirmek isteyen özellikle İstanbul, Edirne, Kırklareli gibi yakın illerdeki tatilcilerin Tekirdağ’ın merkez ilçesindeki Süleymanpaşa Halk Plajlarındaki yoğunlukları devam ediyor.

Öte yandan Tekirdağ’a çevre illerden akın başlayınca, araç yoğunlukları da oluşmaya devam ediyor. Özellikle uzun yolculuklardan kaçınan İstanbul, Kırklareli ve Edirne’deki tatilcilerin ilk uğrak yeri olan Tekirdağ’ın Kumbağ, Altınova ve Barbaros Mahallerinin geliş yönlerinde trafik durma noktasına kadar gelirken gidiş yönlerinde ise trafik bomboş durumda. Kent merkezinden 10 dakikada ulaşılabilen Kumbağ ve Altınova halk plajları, trafiğin durma noktasına gelme sebebiyle yer yer ulaşım 1 saate çıkabiliyor.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ise herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmaması için yollarda çalışmalarını sürdürüp uyarılarına devam ediyor.