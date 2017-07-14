Tekirdağ merkezli FETÖ operasyonu: 30 asker gözaltına alındı

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY'nin muvazzaf askerlere yönelik soruşturması kapsamında aralarında subay ve astsubaylarında bulunduğu 37 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ, Ankara, Trabzon, Kars, Eskişehir, Gaziantep, Sakarya ve Mardin'in de aralarında bulunduğu 17 ilde düzenlediği operasyonlarla 30 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalanan şüpheliler soruşturmalarının yürütüleceği Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, 7 kişinin de yakalanması için çalışmalar sürüyor. Bu arada gözaltına alınan 1 subayın daha önce ordudan ihraç edildiği belirtildi.