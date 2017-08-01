Tekirdağ ihracatında artış

Trakya Bölgesi haziran ayı ekonomi verileri hakkında açıklamalarda bulunan Genel Sekreter Şahin, “Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından yayınlanan haziran ihracat rakamlarına baktığımızda Tekirdağ ilinin haziran ayında 56 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek bölge illeri arasında en yüksek ihracatı yapan il olduğunu görüyoruz. 2017 yılı ile 2016 yılı Ocak-Haziran dönemi karşılaştırıldığında, Tekirdağ 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 379 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş ve Tekirdağ’ın ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık 27 milyon dolar artmıştır. Aynı dönemde Kırklareli ili ihracatında ise bir önceki yıla göre 15 milyon dolarlık azalış meydana gelmiştir. Edirne 2017 yılı Haziran ayında 1,4 milyon dolar, 2017 yılı Ocak-Haziran döneminde 14,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatı 3,4 milyon dolar azalmıştır” dedi.

Kırklareli’nin en çok ihracat yaptığı ülke Nijerya

2017 Haziran ayı itibariyle Edirne’nin en çok ihracat yaptığı ülkenin Bulgaristan olduğunu ifade eden Genel Sekreter Şahin, “Bulgaristan’ı Arnavutluk, Güney Sudan, Nijerya ve Tayland takip etmiştir. Kırklareli ilinin 2017 yılı haziran ayı itibariyle en çok ihracat yaptığı ülke ise Nijerya olmuştur. Nijerya’yı Hollanda, Almanya, Hong Kong ve Bulgaristan izlemiştir. Tekirdağ’ın 2017 Haziran ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke ise Almanya olmuştur. Tekirdağ’ın en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkelerin profiline bakıldığında bu ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğu dikkat çekmektedir. Bölgemizde haziran ayı içerisinde kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini incelediğimizde Tekirdağ’da 43, Kırklareli ’de 21, Edirne’de ise20 şirket kurulduğunu; Tekirdağ’da 4, Kırklareli’de 3 ve Edirne’de 2 şirketin kapandığını görüyoruz. TÜFE’de Türkiye geneli yıllık enflasyon yüzde 9.36, bölgemizde ise yüzde 9.28 olarak gerçekleşmiştir. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2017 yılı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 0,07 artış göstermiştir" ifadelerini kaydetti.