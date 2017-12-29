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Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu’ya hızlı tren

Ahmet Arslan, İstanbul-Avrupa Hızlı Tren Projesi’nin Tekirdağ’dan, Çerkezköy’den, Çorlu’dan geçeceğini belirtti.

29 Aralık 2017 Cuma 10:28
Tekirdağ, Çerkezköy ve Çorlu’ya hızlı tren

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul-Avrupa Hızlı Tren Projesi’nin Tekirdağ’dan, Çerkezköy’den, Çorlu’dan geçeceğini belirterek, “Bu sene ocak ayında geldiğimizde onun da sözünü vermiştik, ihale sürecini başlattık” dedi. Arslan, Tekirdağ-Muratlı Çevre Yolu ve Kapaklı-Saray Çevre Yolu açılışı ile Tekirdağ-Hayrabolu Yolu temel atma törenlerine katıldı.

MALİYET 224 MİLYON TL
Törede konuşan Arslan, iki projenin toplam maliyetinin 224 milyon lira olduğunu bildirdi. Tekirdağ’ın ülke için önemli bir kavşak noktası olduğunu vurgulayan Arslan, “Tekirdağ parlayan bir yıldız. Bunu düşünerek Tekirdağ’ın bölünmüş, sıcak asfalt yollarla bezenmesi ve ulaştırma ağları standardının yükseltilmesi, konforlu hale gelmesi adına Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Başbakanımızın önderliğinde 15 yıldır çok işler yaptık ve bundan sonra da sizlerle birlikte çok şey yapacağız” diye konuştu.

DENİZCİLİĞE 5.6 MİLYAR TL

Bakan Arslan, hükümetin denizciliğe katkısının yadsınamayacağnı da belirtti ve Türkiye’nin denizcilikte AB standartlarını yakaladığını vurgulayıp 2004-2016 döneminde yaklaşık 5 milyar 607 milyon lira destek sağlandığını aktardı. Arslan, sektörün önünün açılması için 15 yılda yapılan ulusal ve uluslararası mevzuat sayısının 351’e ulaştığını sözlerine ekledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 10:28
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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