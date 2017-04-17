% 51.41
% 48.59
EVET25.156.860 OY
AÇILAN SANDIK%99.97Türkiye Geneli için tıklayınız
HAYIR23.777.014 OY

Tekelioğlu: Yusuf Yazıcı'nın gitmesine engel oldum

Trabzonspor eski teknik direktörü ve altyapı koordinatörü Sadi Tekelioğlu, yükselen değer Yusuf Yazıcı’nın devre arasında gönderilmesine engel olduğunu söyledi

Tekelioğlu: Yusuf Yazıcı'nın gitmesine engel oldum
Eklenme: 17 Nisan 2017, 15:00

Trabzonspor'un eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu, gösterdiği performansla Türk futbolunun yeni yıldızı olarak lanse edilen Yusuf Yazıcı hakkında önemli bir itirafta bulundu.

20 yaşındaki genç yeteneğin gelişiminde büyük pay sahibi olan Tekelioğlu, “Yusuf Yazıcı, sezon başında bu takımla kampa gitti. Onla beraber Ramazan ve Muhammet Beşir de gitti. Takımın o kadar kötü gittiği süreçte Yusuf’a hiç şans verilmedi. Devre arasında Yusuf’u Samsun’a gönderiyorlardı. Ailesiyle görüşüp gitmesine bizzat ben mani oldum. Kabul edip gitselerdi bugün Yusuf diye bir oyuncu yoktu” dedi.

 
EtiketlerTrabzonTrabzonsporSamsunTekeli
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?