Tekbir ve ilahilerle yola çıktılar

Boşnakların İslam’ı kabul etmesinin en önemli simgelerinden Akhisarlı Ayvaz Dede anısına, 507 yıldır düzenlenen şenlikler kapsamında ülkenin çeşitli şehirlerinden gelen atlı birlikler, bugün merkezi programın düzenleneceği Prusac kasabasına doğru yola çıktı.

Geleneksel kıyafetleri ve ellerinde sancaklarıyla Bosna Hersek’in orta kesimlerinde bulunan Karaula şehrinde buluşan onlarca atlı, tekbir ve ilahiler eşliğinde Prusac’a uğurlandı. Travnik Müftülüğü temsilcisi Resad Lendo, atlıları duayla yolcu etti.

Bosna Hersekli atlılar, önce Donji Vakuf şehrine gidecek, buradaki karşılama törenin ardından merkezi törenin yapılacağı Prusac’a geçecek.

Atlılar arasında bulunan 17 yaşındaki Salih Jusic, yaptığı açıklamada, Ayvaz Dede Şenliklerine üç yıldır katıldığını ve burada bulunmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. İki yıldır şenliklere atıyla katıldığını ifade eden 13 yaşındaki Emin Halilovic de “Burada olmak çok güzel bir duygu. Her yıl katılacağım” dedi.

Etkinliğe katılacaklar, rivayete göre Ayvaz Dede’nin beş asır önce Prusac kasabasında yaşanan kuraklık nedeniyle yakınlardaki dağda 40 gün dua ettikten sonra su bulduğu bölgeye geçerek, dua edecek. Ayvaz Dede Şenlikleri, Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin okunmasının ardından kılınacak öğle namazıyla son bulacak.