Tekbilek gönüllere üfledi

Çarşamba akşamı başlayan ve 40 gün sürecek olan Üsküp Yaz Festivali, Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün daveti üzerine Makedonya’ya gelen dünyaca ünlü Türk müzisyen Ömer Faruk Tekbilek’in konseri ile başladı. Eserlerinde Doğu ve Batı müziğini, folklorik ve sufi ezgilerin içinde sentezleyerek dünya çapında beğeni kazanan ve albümleri satış rekorları kıran usta sanatçı, başta ney olmak üzere üflediği enstrümanlarla Makedonyalıların gönlünü fethetti.

Makedonya Opera ve Bale Salonu’nda düzenlenen konserin açış konuşmasını yapan Üsküp Belediye Başkanı Koce Trajanovski, Makedonya’daki kültür-sanat etkinliklerinden ötürü Üsküp Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür ederek, her iki ülke arasındaki bağın güçlenmesine büyük katkı sağlayan faaliyetlerinin artarak devam etmesi temennisinde bulundu. Trajanovski, Üsküp Yaz Festivali’ne 19 ülkeden yüzlerce büyük sanatçının katıldığını belirterek, “Üsküp Yaz Festivali, Balkanların kültür-sanat merkezi olma ideali taşıyan şehrimiz için büyük öneme sahip. Yunus Emre Enstitüsü de festivalimizin açılışını yapıyor. Ömer Faruk Tekbilek gibi dünyaca ünlü bir sanatçının konseri ile açılışın yapılıyor olması da bizim için büyük şans.” şeklinde konuştu.

“Bu dile en büyük katkı veren sanatçı”

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Fuat Korkmaz ise iki büyük sevinci yaşadıklarını belirterek, “Yunus Emre Enstitüsü olarak bu büyük organizasyonun parçası olmak bizim için büyük bir mutluluk. Bizi bundan daha mutlu eden ise dünyaca tanınmış büyük bir ismi Ömer Faruk Tekbilek’i bu vesileyle konuk etmek, değerli sanatçımızı sizlerle buluşturmak.” dedi. Fuat Korkmaz, “Müzik mutluluk, hüzün, hasret, aşk gibi en insani duyguları evrensel diliyle en güzel şekilde anlatan vasıtalardan biri. Bundan dolayı da müzik, insanların iletişim kurmak; hüzünlerini, sevinçlerini, kederlerini, mutluluklarını ifade etmek için birbirleriyle paylaştıkları en güzel dil. Ömer Faruk Tekbilek de sadece anavatanı Türkiye’de değil tüm dünyada bu dile en büyük katkıyı veren sanatçılardan biri.” diye konuştu.

Ney büyüledi

Tasavvufi yönüyle bilinen ve Mevlevi kültürünün etkilerini sanatına yansıtan Ömer Faruk Tekbilek, kullandığı bağlama, ney, dilsiz kaval ve zurnası eşliğinde, yeni albümünden bazı parçaları ve Türk tasavvuf musikisinin seçkin nağmelerini sanatseverler için seslendirdi.

Kimi zaman gözlerin dolduğu kimi zaman alkışlarla tempoların tutulduğu Ömer Faruk Tekbilek’e klavyede Aleksandro Gwis, kanunda Bahadır Şener, gitarda Federico Ferandina, perkusyonda Ratko Dautoski ve bateride Vagelis Karipis eşlik etti.

Üsküp’ün en büyük konser salonu olan Makedonya Opera ve Bale Salonu’nun tamamını dolduran Makedonyalı sanatseverler, memnuniyetlerini konser sonunda Tekbilek ve ekibini dakikalarca ayakta alkışlayarak ifade ettiler.

Şahsı ve ekibi adına şükranlarını sunan sanatçı Tekbilek ise salondan büyük bir enerji aldığını, binlerce kilometreden geldiği Makedonya’ya bir kez daha gelmekten mutluluk duyacağını ifade ederek, tablonun oluşmasına vesile olan Yunus Emre Enstitüsüne teşekkür etti.

İlk adres Üsküp Yunus Emre Enstitüsü

40 gün 40 gece sürecek Üsküp Yaz Festivali’nde popüler müzik, klasik müzik, bale, tiyatro ve sinema gösterimleri gibi onlarca etkinlik düzenlenecek.

Ülkede, yaz festivali ve benzeri etkinliklere katılarak Türkiye’nin, Türkçenin, Türk kültürü ve sanatının tanıtımında önemli rol oynayan Üsküp Yunus Emre Enstitüsü; Balkanlar’ın kültür-sanat merkezinin Üsküp olmasını amaçlayan yerel yöneticiler için aranan ilk adres konumunda bulunuyor.